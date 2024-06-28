Главный архитектор Подмосковья Кузьмина награждена знаком «Кентавр»

«Совет главных архитекторов — удивительное сообщество, главной целью которого является профессиональное общение и обмен опытом. В этом году мы очень рады, что площадкой для нашего заседания стал Красноярск, и я уверена, что эта встреча будет плодотворной, и у нас будет возможность и для профессионального общения, и для обмена лучшими практиками и достижениями, и для поиска совместного оперативного решения возникающих задач», — отметила Александра Кузьмина перед началом заседания.

Центральной площадкой для обсуждения вопросов стал музейный центр «Площадь Мира», где состоялось пленарное заседание «Баланс социально-экономического и территориального планирования — основа эффективного развития российских регионов».

В открытии Совета и пленарном заседании приняли участие председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, мэр Красноярска Владислав Логинов, заместитель генерального директора Дом.РФ Антон Финогенов.

«Я считаю, что Красноярскому краю повезло, потому что благодаря этому мероприятию в регионе собрались люди, которые действительно определяют, как будет развиваться потенциал населенных пунктов. Те решения, что принимаются на Совете, определяют дальнейший опыт нашей работы. Сейчас в России формируется новая концепция пространственного развития. И для этого необходимо отобрать опорные пункты, которые получат рывок вперед», — сказал Константин Михайлик перед открытием.

Два дня эксперты из 30 субъектов страны — главные архитекторы регионов, руководители профильных государственных ведомств и архитектурных мастерских, специалисты в сфере архитектуры и градостроительства — обсуждали опыт трансформации городов, развитие городских центров, вопросы подготовки современного архитектора, комплексное развитие территорий, территориальное планирование и другие вопросы.

По сложившейся традиции в рамках мероприятия вручался знак «Кентавр», который является символом совета. В виде нагрудного знака его получают главные архитекторы, проработавшие в должности не менее пяти лет: «Малый Кентавр» вручается главным архитекторам муниципалитетов, «Средний Кентавр» — главным архитекторам городов-миллионников, «Большой Кентавр» — главным архитекторам регионов. В этом году знак «Большой Кентавр» торжественно вручили Главному архитектору Московской области Александре Кузьминой, чье назначение на должность состоялось в мае 2019 года.

В числе участников Совета — председатель правления ассоциации проектировщиков Московской области Илья Машков.

«Архитектура и градостроительство относятся к сложным, многофакторным дисциплинам. Совместная работа уполномоченных госорганов и профессионального сообщества в каждом регионе является залогом успешного развития территории», — отметил Илья Машков, комментируя участие.

Одновременно с работой Совета в Красноярске прошел XXIV Межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири», где архитекторы представили свои лучшие работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.