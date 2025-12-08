Главную новогоднюю ель страны спилили в подмосковной Рузе

сегодня в 12:25

Вековую новогоднюю ель спилили в Рузском муниципальном округе Подмосковья, дерево готовят к транспортировке в Москву, передает корреспондент РИАМО.

8 декабря в лесу под Рузой специалисты срубили вековую ель, которая удостоится чести украсить Соборную площадь Московского Кремля. Конкурсное жюри выбрало ее среди 25 претендентов.

Высота дерева составляет 26 м, обхват ствола — 64 см, а размах ветвей — 11 м.

Дерево спилили, затем с помощью крана погрузили на специальные опоры для упаковки и дальнейшей транспортировки. После этих процедур ель отправится в Кремль.

Традиционно елку перевезут на специальном автопоезде через ворота Спасской башни, затем установят на Соборной площади. Украшение главной елки страны завершат к 25 декабря.

