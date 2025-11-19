Главную елку Волоколамского округа начали устанавливать на городской площади

Работы идут полным ходом: сотрудники благоустройства смонтировали и закрепили основание будущей красавицы, собрали каркас, к которому крепят пушистые ветви. Завершающим штрихом станет украшение елки сверкающими гирляндами и яркими новогодними шарами.

Уже совсем скоро 19-метровая ель во всей красе предстанет перед жителями и гостями Волоколамска и будет радовать своим праздничным видом.

1 декабря состоится торжественное зажжение огней главной елки. В этот день пройдет развлекательная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

В преддверии праздника на центральной площади также установили тематические арт-объекты. Они добавят волшебства и уюта в атмосферу города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.