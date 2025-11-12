Главную елку России срубят 8 декабря в Рузе

Главная новогодняя ель России была выбрана специальной комиссией на территории Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» из 24 претенденток, которые были тщательно отобраны среди множества лесных красавиц. Этот выбор стал результатом кропотливой работы экспертов, которые оценивали каждую ель по различным критериям, включая высоту, форму, густоту ветвей и общую декоративность. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Ель, которая в этом году украсит Соборную площадь Московского Кремля, впечатляет своими размерами: ее высота составляет 26 м, что делает ее настоящей гордостью леса. Обхват ствола достигает 64 см, что свидетельствует о ее крепости и здоровье, а размах нижних ветвей — 11 м — создает эффект величественной и роскошной зелени. Не менее примечателен и возраст ели: ей уже 100 лет, что делает ее не только красивой, но и исторически значимой. Эта ель пережила множество зим и лет, и теперь она станет символом праздника для миллионов людей.

Планируется, что главную новогоднюю ель страны спилят 8 декабря. Этот процесс будет осуществлен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и экологических норм. После спила ель будет тщательно подготовлена к транспортировке. Для этого используются современные технологии, которые обеспечивают полную сохранность дерева на всех этапах: от спила до установки на площади. Монтаж ели будет выполнен опытными специалистами, которые позаботятся о том, чтобы ель была установлена надежно и безопасно.

Праздничное оформление ели станет настоящим искусством: планируется использовать разнообразные гирлянды, игрушки и световые эффекты, которые создадут волшебную атмосферу новогоднего праздника. После завершения новогодних торжеств ель не будет выброшена; ее переработка также пройдет с использованием современных технологий, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду.

Таким образом, главная новогодняя ель России не только украсит столицу, но и станет примером бережного отношения к природе и традициям празднования Нового года в нашей стране.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.