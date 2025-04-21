Главной площадкой «Диктанта Победы» в Ступине станет историко-краеведческий музей

«Диктант Победы» — это масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны. Написать его можно будет как очно, придя на одну из официальных площадок, так и дистанционно, в режиме онлайн.

Центральной площадкой акции в Ступинском округе традиционно станет Историко-краеведческий музей. Кроме того, специальные аудитории для написания диктанта будут организованы в сельских и городских школах. Всего в округе зарегистрировано 20 официальных площадок.

Участие в акции позволяет не только проверить знания о ключевых событиях и героях войны, но и выразить дань памяти и уважения тем, кто боролся за мир 80 лет назад.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских отметил особое значение предстоящего события.

«Участие в акции — это дань памяти, признательности и уважения шагнувшим в бессмертие героям Великой Отечественной войны, 80 лет назад одержавшим Победу над фашизмом и подарившим нам жизнь», — отметил глава, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Он пригласил жителей и гостей округа присоединиться к «Диктанту Победы», чтобы сохранить и передать следующим поколениям память о великом подвиге нашего народа.

В прошлом году в акции приняло участие свыше 560 ступинцев.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.