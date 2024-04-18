Главного нотариуса Подмосковья приговорили к 5 годам колонии за подкуп

В пресс-службе суда отметили, что также Смирнову предстоит выплатить штраф 25 млн рублей в доход государства. Во время суда мужчина был не под арестом. Сейчас его взяли под стражу.

Смирнов признал вину, поэтому получил наказание меньше низшего предела по статье. Нотариусу грозило до 12 лет лишения свободы. Также 3 года после освобождения он не сможет занимать должности в госорганах.

В сентябре 2021 года Смирнов пообещал знакомой помочь устроить ее сына на должность нотариуса в одном из нотариальных округов Подмосковья. Он попросил 5 млн рублей за помощь в успешном прохождении конкурса и назначении юноши на должность.