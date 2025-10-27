Психолог Смирнов: в 40 лет еще можно смело менять профессию

Практический психолог, магистр психологии Андрей Смирнов заявил, что при наличии крепкого здоровья и желания в возрасте около 40 лет можно учиться чему-то новому и даже менять сферу деятельности: главное — отбросить страхи и комплексы, сообщает сайт MK.Ru .

Безусловно первые шаги всегда сопряжены с вызовами. Это и соперничество, и получение реального опыта, и создание хорошего имени и клиентской сети. Но, как гласит поговорка, «первый блин комом», и по мере погружения в процесс приобретения новой специальности все эти сложности постепенно исчезают.

Обучение новому в зрелые годы также благоприятно воздействует на поддержание когнитивных функций, формирование новых нейронных связей, что служит прекрасной профилактикой возрастных изменений.

Существуют примеры, когда люди не только в 40, но и в значительно более позднем возрасте успешно осваивали иностранные языки, учились живописи и создавали литературные произведения, тем самым существенно продлевая период активной творческой деятельности, подчеркнул специалист.

