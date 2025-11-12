Главная новогодняя елка найдена в Рузском муниципальном округе

Управление делами президента РФ сообщило о завершении отбора главной новогодней елки страны, которая будет установлена на Соборной площади Московского Кремля. Подходящее дерево нашли в Рузском муниципальном округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Главную ель страны отбирает специальная комиссия. Главный критерий — визуальная привлекательность. У дерева должен быть ровный ствол, пушистые ветки с размахом не менее 8 метров, пирамидальная форма. Важно, чтобы ель могла переносить перепады температуры и не осыпалась, ведь ей придется стоять три недели.

С 2007 года главную елку страны выбирают только в Подмосковье. Все лето и осень комиссия отсматривала претенденток на украшение Соборной площади. Всего было представлено 24 дерева. Самое красивое нашлось в Рузском муниципальном округе. Высота ели — 26 м, обхват ствола — 64 см, размах нижних ветвей — 11 м.

Впереди спил, перевозка, монтаж, украшение и последующая переработка. Все эти процессы пройдут с применением современных технологий, которые обеспечат полную сохранность и безопасность, ведь главная новогодняя ель страны — это символ единства, торжества и праздника, объединяющего всю страну.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность подготовки Московской области к новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.

