Главком ВСУ Сырский заявил об обострении обстановки на фронте

Главком ВСУ заявил об обострении ситуации на передовой из-за наступления России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об обострении ситуации на линии боевого соприкосновения из-за наступления российской армии, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Обстановка на восточном фронте в последние дни существенно обострилась», — сказал Сырский.

Он подчеркнул, что сложившая ситуация связана с наступательными действиями российских военнослужащих.

Глава ВСУ добавил, что наступлению ВС РФ способствует теплая и сухая погода, делающая местность более доступной для боевой техники.

В конце марта Сырский заявил о планах подготовки резервов ВСУ к новому наступлению. При этом он подчеркнул, что украинские военные сталкиваются с серьезными трудностями на передовой из-за значительного преимущества РФ.