Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отправил пожилого отца на Новый год в частную подмосковную клинику. У 86-летнего тяжелобольного Станислава Прокофьевича диагностировали пневмонию, сообщает SHOT .

В конце декабря состояние здоровья Сырского-старшего ухудшилось. Главком ВСУ потратил около 1 млн рублей на курс лечения и реабилитации в частной клинике. Также он помог организовать транспортировку отца из Владимира в Подмосковье.

Новый год Станислав Прокофьевич встретил встретил в больничной палате. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Пациенту назначили поддерживающую терапию. При этом врачи утверждают, что Сырский-старший больше не сможет ходить.

Отец украинского главкома уже проходил лечение в подмосковной больнице. В начале ноября его выписали и разрешили вернуться во Владимир. В результате Александр Сырский уже оплатил счета в российских клиниках на сумму 6 млн рублей.

