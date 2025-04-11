Главгосстройнадзор Подмосковья показал, как работает цифровая среда для строителей РФ

Центр содействия строительству стал ключевым объектом для посещения участниками Всероссийского форума «Цифровизация строительства», который стартовал в Москве в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Представители правительств, региональные застройщики, специалисты строительной отрасли из 57 регионов страны познакомились с работой Центра содействия строительству Московской области в ходе рабочей экскурсии, которую возглавил министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

«Мы не держим в секрете наши практики, всегда рады представить продукт, который уже работает и слушаем мнение регионов. ЦСС взял курс на сокращение человеческого труда за счет автоматизации и алгоритмизации, и конечно, нам важна обратная связь от коллег. Главная задача сегодня — усовершенствовать цифровую практику, обеспечить максимальную бесшовность процессов, чтобы можно было двигаться дальше — к новому эволюционному продукту», — сказал Артур Гарибян.

Участникам экскурсии была представлена работа первого проектного офиса в России, а руководители Центра показали, как устроена работа автоматизированной информационной системы «ЦСС». Она позволяет в режиме реального времени отслеживать статус каждого проекта: от проектирования и строительства до ввода в эксплуатацию. Все дорожные карты более 5000 проектов формируются с помощью ИИ, а согласования за застройщика сегодня может получать менеджер.

На этапе разработки — следующий шаг: автоматическое получение согласований системой за менеджера с помощью ИИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. м ушли на 5 млн кв. м введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.