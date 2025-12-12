Глава Жуковского встретился с курсантами ДОСААФ России 10 декабря

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак 10 декабря посетил местное отделение ДОСААФ России, где пообщался с курсантами и инструкторами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе визита Андроник Пак ознакомился с работой организации, расположенной на улице Спасателей, 5. В ДОСААФ России обучают водителей всех категорий, а также проводят занятия для детей и подростков, включая расширенную военную подготовку.

Глава округа вместе с курсантами посетил класс парашютного спорта. По словам Андроника Пака, в Жуковском дети могут обучаться прыжкам с парашютом с раннего возраста, а совершать прыжки — с 14 лет с согласия родителей. За время существования секции около 500 детей уже совершили прыжки с парашютом.

Инструкторы организации также проводят занятия для подростков и добровольно обучают ребят, которые отправятся в зону проведения специальной военной операции. Все преподаватели обладают необходимым опытом и практическими навыками.

По итогам встречи Андроник Пак и руководитель ДОСААФ Сергей Телегин договорились о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания молодежи и проведении дополнительных курсов по основам безопасности жизнедеятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.