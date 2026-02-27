Глава Жуковского встретился с коллективом Научно-исследовательского института авиационного оборудования

27 февраля Андроник Пак поздравил сотрудников и руководство НИИАО с прошедшим 43-летием со дня основания института, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с директором предприятия Александром Евгеновым глава наукограда поблагодарил коллектив за ту огромную работу, которую они делают на благо не только Подмосковья, но и всей страны.

В рамках встречи стороны обсудили множество вопросов, связанных с работой предприятия и с жизнью города. Александр Евгенов подвел итоги 2025 года и поделился планами на ближайшее время.

«Благодаря профессионализму сотрудников и ветеранов института, НИИАО стал одним из ведущих предприятий нашей страны в авиационно-космической отрасли без которого просто невозможно представить Жуковский», — отметил Андроник Пак, — Еще раз поздравляю руководство и коллектив НИИАО с прошедшим праздником, желаю новых научных побед и разработок, а также всяческого развития предприятию».

Напомним, что приказ о создании Научно-исследовательского института авиационного оборудования был подписан министерством авиационной промышленности 24 февраля 1983 года. На предприятии разрабатывают бортовое оборудование для гражданских самолетов, вертолетов, пилотируемых космических аппаратов, а также тренажеры для космонавтов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.