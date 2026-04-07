Глава Жуковского рассказал какие изменения произошли в городе за последние 5 лет

В 2021 году жители Жуковского приняли участие в формировании Народной программы Единой России. Всего из региона направили почти 780 тысяч наказов, и сегодня они выполнены более чем на 93%, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, благодаря Народной программе в Жуковском благоустроили парк, сквер на улице Маяковского, сквер у станции МЦД 3 «Отдых», мемориальный комплекс «Вечный огонь», сделали ремонт взрослой поликлиники и закупили новое медицинское оборудование, проводим ремонт детской поликлиники и главного корпуса городской больницы, построили школу в 5-м микрорайоне, сделали ремонт школ № 2, № 7, № 8, школы-интерната, детского сада № 26, дошкольных отделений школы № 6, № 13 и лицея № 14, завершили строительство дома для расселения жильцов аварийных домов.

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак напомнил, что Единая Россия начала сбор предложений жителей Подмосковья в новую Народную программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму и Мособлдуму.

«Очень важно, чтобы жители принимали участие в формировании Народной программы, ведь именно благодаря их инициативе в нашем городе произошло много важных изменений», — рассказал Андроник Пак.

Предложения можно оставить онлайн на сайте естьрезультат.рф, в общественной приемной партии в любом городе, по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50 или на встречах с кандидатами и депутатами.

Все предложения проанализируют эксперты и все направления народной программы обеспечены бюджетным финансированием, а это значит, что партия выполняет свои обещания перед людьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.