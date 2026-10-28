Глава Жуковского проверил качество питания в школе № 10

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак совместно с родителями и депутатами оценил организацию питания в школе № 10. В рамках проверки участники попробовали школьный завтрак и пообщались с учениками, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

«Никаких нареканий по вкусу и качеству блюд ни у кого из нас не возникло. Также пообщались с ребятами и спросили, довольны ли они питанием в школе, узнали, что больше всего они любят пельмени, вареники, наггетсы и блины», — отметил глава Жуковского.

В администрации напомнили, что школьное меню регулярно корректируют с учетом предпочтений детей и требований к сбалансированному питанию. Так, с прошлого учебного года в десятидневное меню добавили блины, хлопья с молоком, круассаны, куриный шницель, разнообразные напитки, а также увеличили долю фруктов. В текущем учебном году ассортимент пополнили наггетсами, фрикадельками и творожным пудингом.

Родители могут лично контролировать питание детей: для этого достаточно заранее записаться на посещение школьной столовой. По итогам проверки замечания и предложения можно зафиксировать в журнале родительского контроля либо передать директору школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.