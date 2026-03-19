Глава Жуковского провел прием жителей 17 марта

Личный прием жителей состоялся 17 марта в Жуковском. Глава наукограда Андроник Пак рассмотрел обращения по жилищным вопросам, работе коммунальных служб и благоустройству, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Несколько жителей обратились к главе по вопросам улучшения жилищных условий и переселения из аварийного фонда. Андроник Пак дал заявителям подробные разъяснения и напомнил, что консультацию можно получить в отделе жилищной политики администрации по понедельникам и четвергам по телефону +7 (495) 556-96-64.

Также на приеме обсудили обслуживание сетей на территории СНТ, благоустройство, работу ЖСК и управляющей компании, а также проведение общего собрания собственников.

В Подмосковье активно внедряют электронный формат общих собраний собственников. Около 20 тысяч многоквартирных домов уже приняли решение голосовать онлайн через систему ГИС ЖКХ, мобильное приложение «Госуслуги.Дом» или в МФЦ.

Записаться на личный прием к главе городского округа Жуковский можно по телефону +7 (495) 556-87-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.