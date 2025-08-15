Глава Жуковского обсудил с руководством аэропорта строительство дороги в Наркомводе

Глава Жуковского Андроник Пак встретился с руководством аэропорта «Жуковский». Он обсудил с ними ряд общих вопросов, связанных с работой этого крупного городского предприятия, а также дальнейшего взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Речь шла, в том числе, о строительстве дороги на улице Наркомвод, необходимой для увеличения пассажиропотока и сокращения времени подъезда. Данный транспортный проект призван завершить модернизацию дорожной сети аэропорта», — прокомментировал глава городского округа.

После запуска новой дороги в объезд поселка Октябрьский, построенной по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, время подъезда к аэропорту «Жуковский» из Москвы существенно сократилось.

«Стоит отметить, что в 30-40 минутах от аэропорта проживают около 7,5 млн человек, которые являются потенциальными пассажирами», — добавил Андроник Пак.

На данный момент пассажиропоток в «Жуковском» составляет 1,5 млн человек в год. В обозримом будущем прогнозируется рост до 3 млн пассажиров. Для этого аэропортом реализуется обширная программа модернизации, призванная значительно повысить качество обслуживания пассажиров и ускорить прохождение предполетных процедур.

Уже сегодня терминал стремительно изменяется: пассажиров встречают обновленные комфортные зоны ожидания и общественного питания, новые интерьерные решения и система внутренней навигации. Помимо положительных визуальных изменений, активно внедряются современные цифровые сервисы, в течение года будут дополнительно расширены ключевые зоны аэровокзального комплекса.

