Глава Жуковского поучаствовал в оперативном совещании с губернатором

Руководитель городского округа Жуковский Андроник Пак принял участие в оперативном совещании с губернатором Андреем Воробьевым. Одна из основных тем совещания — подведение итогов учебного года 2024-2025, а также подготовка к новому учебному году. В этом году за средства бюджета Московской области в Жуковском реализуются мероприятия по капитальному ремонту 2-х детских садов и здания техникума, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В детском саду № 3 (ул. Баженова, д. 11а) на данный момент выполняются работы по устройству внутренних инженерных сетей (слаботочные сети, сети электроснабжения, вентиляция, отопление), монтажу веранд и козырька, покраске металлоконструкций, укладке плитки на лестничных площадках и коридорах.

В дошкольном отделении школы № 6 (ул. Чапаева, д. 1А) ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей (слаботочные сети, сети электроснабжения, вентиляция, отопление) и утеплению фасада.

В учебном корпусе Авиационного техникума имени В. А. Казакова (ул. Дугина, д. 16) производятся работы по устройству внутренних инженерных сетей (слаботочные сети, сети электроснабжения, вентиляция, отопление), монтажу веранд и козырька, покраске, укладке плитки на лестничных площадках, коридорах, полах и стенах.

Кроме того, Андроник Пак отметил, что среди лидеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников двое жуковчан — Марина Целищева (гимназия № 1) и Федор Хоменко (лицей № 14). Ребята продемонстрировали результативное участие сразу по трем предметам. Марина стала победителем и дважды призером, а Федор — трижды призером. В топе муниципальных школ по количеству дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников — гимназия № 1 (6 дипломов) и лицей № 14 (5 дипломов).

Еще одна тема совещания — ход ремонта автодорог. Глава Жуковского напомнил, что в 2025 году в городе проводится ремонт четырех участков местных автомобильных дорог: ул. Семашко (от ул. Дзержинского до ул. Фрунзе), ул. Садовая, ул. Коммунальный проезд и ул. Ломоносова (от ул. Фрунзе, до ул. Горького). Протяженность составляет свыше двух километров. На сегодняшний день нарушений сроков исполнения муниципальных контрактов не выявлено. Работы проводятся в соответствии с планом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.