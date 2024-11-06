Глава Зарайска Виктор Петрущенко принял участие на Международном симпозиуме

«Что такое город будущего? Стеклянные дома, летающие автобусы, искусственный интеллект? Увы, нет. Это красивый, уютный, исторический город, который, прежде всего, близок сердцу и душе его жителей. Еще, казалось бы, совсем недавно, до 2019 года. Зарайск воспринимался как депрессивный город. Но благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, министерства благоустройства Московской области и других ведомств, за последние пять лет в округе произошли колоссальные позитивные перемены, в частности, речь о благоустройстве общественных территорий. Сохранение и создание уникальных исторических объектов, социальных и культурных практик, присущих Зарайску, стали основой реализации проекта реновации городской среды. Историческая часть Зарайска начала работать как единый экономический центр, что, в свою очередь, позволяет жителю, туристу, инвестору жить, работать и комфортно проводить время. Так что все же нужно, чтобы создать будущее города? Отвечу: любить город, тех людей, которые в нем проживают, и, конечно же, свою работу», — подчеркнул Виктор Петрущенко.

Международный симпозиум «Создавая будущее» стартовал в Москве в День народного единства. Его участники — ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 101 страны. Симпозиум стал первым мероприятием в национальном центре «Россия», который был создан по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Программа включает более 60 мероприятий по четырем основным направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.