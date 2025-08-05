«На фоне СВО значительная часть россиян стала жить лучше! Парадоксально, но факт. Хуже стали жить те, кто оказался в прифронтовой зоне. Некоторые ухудшения, ограничения почувствовали все, это верно. Подорожали квартиры и машины, лекарства, услуги. Но и зарплаты выросли, и безработица исчезла! Совсем плохо стало только тем, кто решил рыскать по тбилисским помойкам и прибалтийским трущобам, вместо того чтобы „жить в стране, воюющей с соседями“. Доходы у наших людей выросли, а социальные лифты заработали быстрее, появилось больше престижных и доходных профессий и рабочих мест. Кто это не видит — слепец или враль!» — отметил он.

По словам Федорова, по итогам прошедшего года экономический рост в России превысил отметку в 4%.

Он уверен, что в настоящее время большая часть населения ощущает себя в целом лучше, чем три года назад, особенно в плане трудоустройства и уровня заработной платы. Существуют сложности с приобретением недвижимости и транспортных средств, а также с организацией качественного отдыха, так как стоимость квартир, машин и путешествий значительно выросла и опережает рост доходов, а кредитные ставки остаются высокими. Однако, что наиболее важно, большинство граждан сохраняют оптимизм и верят в улучшение своего положения в будущем, заключил глава ВЦИОМ.