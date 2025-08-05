Глава ВЦИОМа заявил, что россияне стали лучше жить на фоне СВО
Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров заявил, что значительная часть россиян стала жить лучше на фоне СВО, сообщает kp.ru.
«На фоне СВО значительная часть россиян стала жить лучше! Парадоксально, но факт. Хуже стали жить те, кто оказался в прифронтовой зоне. Некоторые ухудшения, ограничения почувствовали все, это верно. Подорожали квартиры и машины, лекарства, услуги. Но и зарплаты выросли, и безработица исчезла! Совсем плохо стало только тем, кто решил рыскать по тбилисским помойкам и прибалтийским трущобам, вместо того чтобы „жить в стране, воюющей с соседями“. Доходы у наших людей выросли, а социальные лифты заработали быстрее, появилось больше престижных и доходных профессий и рабочих мест. Кто это не видит — слепец или враль!» — отметил он.
По словам Федорова, по итогам прошедшего года экономический рост в России превысил отметку в 4%.
Он уверен, что в настоящее время большая часть населения ощущает себя в целом лучше, чем три года назад, особенно в плане трудоустройства и уровня заработной платы. Существуют сложности с приобретением недвижимости и транспортных средств, а также с организацией качественного отдыха, так как стоимость квартир, машин и путешествий значительно выросла и опережает рост доходов, а кредитные ставки остаются высокими. Однако, что наиболее важно, большинство граждан сохраняют оптимизм и верят в улучшение своего положения в будущем, заключил глава ВЦИОМ.