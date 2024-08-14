Глава ТРК «Крым» расценил приговор прокуратуры Украины как признание заслуг

Генеральный директор телерадиокомпании «Крым» Вадим Первых прокомментировал решение украинской прокуратуры, которая заочно приговорила его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает «Крым 24» .

Украинские власти обвинили Первых в «коллаборационизме», оправдании действий России и «нарушении территориальной целостности». Кроме того, ТРК «Крым» был назван «наибольшим рупором Кремля» и «медийщиком, активно поддерживающим Россию».

Вместо того, чтобы воспринимать эти обвинения всерьез, Вадим Первых расценил ситуацию с иронией.

«Вероятно, таким образом Украина поздравляет телерадиокомпанию „Крым“ с 10-летним юбилеем, всячески признавая наши заслуги и достижения», — сказал он.

По словам Первых, ТРК «Крым» действительно является крупнейшим медиахолдингом и «главным рупором», а этот «документ» от украинской прокуратуры можно было бы повесить в рамке рядом со всеми наградами компании. Однако Первых пошутил, что отдаст его на розжиг к праздничным шашлыкам.