Глава Технопарка Физтех-лицея им Капицы выступил спикером на ММСО.EXPO-2025

В Москве проходит XII Московский международный салон образования ММСО.EXPO-2025 — крупнейшее событие в сфере образования, где ведущие эксперты обсуждают будущее школьного обучения, цифровые технологии и синхронизацию образования с рынком труда. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках салона проходит выставка образовательных технологий и форум «Образование для экономики будущего», основная тема которого посвящена синхронизации запросов рынка труда, системы образования и семьи. Участники принимают участие в деловой программе, включающей выступления ведущих экспертов отрасли, панельные дискуссии, мастер-классы и круглые столы.

Одним из ключевых спикеров тематической сессии «Школа и большой мир» стал Андрей Богданов, исполнительный директор Фонда развития Физтех-школ и руководитель Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы.

В своем выступлении он затронул ключевые вызовы современного образования и рассказал о решениях, которые предлагает Технопарк Физтех-лицея. Андрей Богданов отметил, что в Технопарке открыто 58 лабораторий, доступных для педагогов, и что ежегодно они обучают около 70 тысяч детей и педагогов.

«Дети приезжают к нам на междисциплинарные образовательные смены. Сейчас открыто более 1000 классов для педагогов в рамках федеральной программы „Наука в регионах“. Мы учим работать на экспериментальной базе и проводим эксперименты даже с простыми инструментами, такими как нитка и линейка. Мы понимаем, что не во всех школах есть современное оборудование, и стремимся это компенсировать», — отметил Андрей Богданов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.