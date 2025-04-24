Глава Талдомского округа вручил первые паспорта 14-летним гражданам России

В Талдомском округе состоялась торжественная церемония, посвященная вручению первых паспортов 14-летним гражданам России. Глава округа, обращаясь к юным виновникам торжества, отметил значимость этого события в их жизни. Паспорт — это не просто документ, а символ вступления в зрелую жизнь и важный шаг на пути к самостоятельности, сообщила пресс-служба администрации городского округа

На мероприятии присутствовали родители и родные подростков, что придало особую атмосферу праздника. Глава округа подчеркнул, что получение паспорта открывает перед молодыми гражданами множество возможностей: начиная от обучения и работы и заканчивая участием в выборах. Это момент, когда ребята начинают осознавать свою ответственность перед обществом.

Юные талдомчане радостно принимали документы, а в ответ звучали тёплые слова благодарности и надежд на будущее. Многие из них уже строят планы на ближайшее время, связывая свои мечты с новой страницей в жизни.

К слову, принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно сообщить об этом при оформлении заявления в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.