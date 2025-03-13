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Глава Талдома провел встречу на стройплощадке многоквартирного дома в Вербилках

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин совместно с профильным заместителем Вадимом Барютиным и руководителем территориального отделения Вербилки, депутатом фракции «Единая Россия» Еленой Горьковой проверил ход строительства многоквартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья в Вербилках, реализуемого в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас на объекте 67 рабочих, 5 инженерно-технических работников, 6 единиц техники. Ведутся работы по внутренней отделке помещений: штукатурка, шпатлевка, укладка плитки, монтаж электропроводки, установка окон и входных дверей в квартиры.

На улице выполняется армирование и бетонирование плит в котловане под устройство емкостей ливневой канализации, отсыпка по периметру здания песком.

В приоритете — высокие темпы строительства и качество. Комфортабельные квартиры здесь получат 100 семей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.