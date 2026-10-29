Глава «Тайгана» поможет эвакуировать животных из Алешек, где прекратили огонь

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков присоединится к гуманитарному конвою в Алешках Херсонской области. Он поможет вывезти домашних животных в безопасное место, сообщает «Царьград» .

Зубков планирует организовать перевозку собак, кошек и других питомцев, которых местные жители не могут вывезти самостоятельно. Животным обеспечат уход в дороге, а после эвакуации вернут хозяевам. Оставлять их в своем парке директор не намерен.

«Я присоединяюсь к гуманитарному конвою, который занимается эвакуацией жителей Алешек. Некоторые из них будут вместе с домашними животными, которых следует перевозить отдельно», — уточнил Зубков.

С 27 октября между Россией и Украиной действуют договоренности о временном прекращении огня в Алешках на херсонском направлении для доставки помощи и эвакуации жителей. Для безопасного проезда колонн специалисты занимаются разминированием дорог. Миссию координируют российский омбудсмен Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.

В Алешки уже доставили продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и лекарства, включая инсулин и антибиотики для районной больницы. По словам Лантратовой, доставку организовали при содействии ПСБ и Российского Красного Креста.

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