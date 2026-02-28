Глава Ступина встретился с работниками Научно-производственного предприятия «Аэросила»

«Мы признательны за внимание к нашему коллективу. Сравнивая перечень вопросов, поднятых в прошлом году, с текущей ситуацией, можно сказать, что большинство из них успешно решено. Хочется выразить благодарность за организацию выездных администраций. Такой формат позволяет жителям экономить время и оперативно решать насущные вопросы непосредственно на местах», — отметил Павел Точилин.Сотрудники предприятия озвучили волнующие их вопросы руководителю муниципалитета, профильным заместителям, депутатам местного Совета депутатов и председателю Ассоциации ветеранов СВО.

Также работников предприятия «Аэросила» интересовали вопросы записи на МРТ, ремонта памятников, учреждений дошкольного образования и содержания дорог.

«Сегодня мы находимся на предприятии „Аэросила“. Спасибо директору Павлу Точилину за то, что организовал нам встречу с жителями. У граждан накопилось много вопросов. В основном они связаны с жилищно-коммунальным хозяйством: протечка кровель в многоквартирных домах, содержание прилегающих территорий, уборка снега и наледи», — рассказал Сергей Мужальских.Вопрос уборки снега стал лидирующим по обращениям среди жителей. На данный момент работа служб переведена на усиленный режим.

Работа выездных администраций будет продолжена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.