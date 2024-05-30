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Глава Ступина проверил ход работ по установке детской площадки на ул Хвойная

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с профильным заместителем и жителями оценил ход работ по обустройству детской площадки на улице Хвойная. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Площадка с бетонным основанием покрыта современным безопасным прорезиненным покрытием. На ней установлены качели нескольких видов, карусель, песочница и турники. Обновлены существующие игровые элементы. Дополнительно планируется установка лавочек и урн. Площадь игровой зоны — порядка 200 кв. метров.

«Здесь ранее размещалась старая площадка. Мы ее демонтировали, поскольку она не соответствовала нормативам и требованиям безопасности, на прежнем основании установлена новая игровая зона», — отметил заместитель главы округа Максим Жуков.

Сергей Мужальских обсудил с жителями результаты благоустройства и выслушал пожелания. Ступинцы обратились к главе округа с просьбой разнообразить полезный досуг подростков во дворе — установить воркаут.

Глава округа отметил, что запрос принят в работу, расширение площадки включено в план на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.