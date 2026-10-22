Глава Ступина проверил благоустройство сквера на улице Маяковского

сегодня в 15:30

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 20 октября проверил работы в сквере у дома № 21 на улице Маяковского. Благоустройство планируют завершить в конце октября — начале ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сквер площадью 2 473 кв. м создают на месте расселенных и демонтированных бараков. Проект разработали с учетом пожеланий жителей.

В проверке участвовали профильный заместитель главы округа, председатель совета депутатов Александр Сухачев, местные депутаты, директор МКУ «Управление благоустройства» Юлия Власова и представители подрядчика.

На территории сформировали сеть пешеходных дорожек и залили бетонное основание. Асфальтирование парковочного пространства выполнено на 50%, продолжается подсыпка плодородного грунта. На 19–22 октября намечены бурение и установка закладных элементов под опоры освещения, с 22 октября — укладка плитки.

В сквере высадят шесть каштанов и 123 кустарника, обустроят цветники и газоны. Здесь появятся 26 парковых и дорожных опор освещения, 12 скамеек, семь урн, приветственная стела, системы видеонаблюдения и инженерно-технического обеспечения.

Вдоль улицы Маяковского создадут дополнительные парковочные места и полностью заменят старое освещение у дороги и парковок.

«Сейчас подвозят плитку и начинают укладывать плиточное покрытие. Параллельно ведем работы по устройству газонов и подсеву травы. Малые архитектурные формы уже закуплены и прибудут в ближайшее время», — рассказала Юлия Власова.

Освещение установят после прокладки кабельных коммуникаций. Сергей Мужальских поручил профильным службам постоянно контролировать работы и соблюдение сроков.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.