Глава Ступина посетил открытый «Киберурок» в школе № 2

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 5 ноября посетил открытое занятие пилотного проекта «Киберурок» в школе № 2. Старшеклассники изучали применение искусственного интеллекта в кибератаках и защите от них, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Мужальских подчеркнул важность знаний и навыков в области цифровой безопасности, обращаясь к участникам открытого занятия в ступинской школе № 2.

«Самое главное — не бояться новых технологий, а учиться грамотно и безопасно их использовать», — отметил Сергей Мужальских.

Темой урока в 11-м «А» классе стали «Инновации в сфере кибербезопасности: применение ИИ в атаках и защите». На практике школьники учились распознавать поддельные видеозаписи и документы, знакомились с методами защиты персональных данных и противодействия фишинговым атакам.

Проект «Киберурок» стартовал в Подмосковье 1 сентября 2026 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке президента РФ Владимира Путина. Он посвящен развитию цифровой грамотности и изучению основ кибербезопасности.

В текущем учебном году в апробации участвуют шесть образовательных организаций Ступина: школы № 1, № 2, № 4 и № 8, образовательные комплексы «Родники» и «Спектр». К проекту присоединились 1 730 учеников с 1-го по 11-й класс. Внеурочные занятия проходят раз в неделю.

Педагоги школ округа прошли специальное онлайн-обучение на платформе «Киберурок». Программа адаптирована для разных возрастных групп.

С 2027 года киберуроки планируют внедрить во всех школах Московской области начиная с первого класса. Проект призван развивать критическое мышление, формировать навыки безопасного поведения в интернете и готовить детей к жизни в цифровой среде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.