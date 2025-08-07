Глава Ступина оценил выполнение работ по благоустройству проспекта Победы

Один из ключевых проектов благоустройства в муниципалитете — создание современной пешеходной зоны на проспекте Победы — активно реализуется в Ступино. Концепция благоустройства стала победителем IX Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Реализацию проекта оценил глава округа Сергей Мужальских с профильными заместителями, представителями подрядной организации.

Проспект Победы, один из самых оживлённых участков города, в этом году превратится в современное общественное пространство, где жители и гости смогут комфортно проводить время. Проспект свяжет благоустроенные территории на бульваре Победы и улице Андропова.

«Проект пешеходной зоны на проспекте Победы — шаг к созданию комфортного, уютного и современного города. Проект — масштабный. До конца этого года планируем завершить все работы», — отметил Сергей Мужальских.

Концепция предусматривает создание зелёных зон, комфортных пространств для тихого отдыха, установку игровых и спортивных площадок. Главным элементом проспекта станет фонтан в виде первого в мире искусственного спутника Земли — он станет не только украшением пространства, но и символом вклада ступинцев в освоение космоса. Запланировано масштабное озеленение: будет высажено более 130 деревьев и 200 кустарников.

На сегодняшний день завершены демонтажные работы, ведутся монолитные и земляные работы. Параллельно проходят мероприятия по прокладке инженерных сетей к будущему фонтану.

«После завершения монолитных работ приступаем к работам, связанным с прокладкой кабелей освещения, видеонаблюдения, оповещения. Затем будем выполнять укладку тротуарной плитки», — рассказал Андрей Студенников, руководитель проекта ООО «Столичный стиль».

На объекте работает порядка 25 специалистов, в ближайшее время их число будет увеличено до 40. Площадь благоустраиваемой территории свыше 1100 кв. м.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.