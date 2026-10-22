Глава Ступина обсудил с заместителями исполнение наказов жителей

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Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 20 октября провел совещание с профильными заместителями по наказам жителей. Участники рассмотрели вопросы развития инфраструктуры, благоустройства и сферы услуг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На совещании обсудили возможности открытия почтовых отделений, торговых объектов и аптечных пунктов в сельских населенных пунктах округа. Также рассмотрели обращения жителей по вопросам имущественных прав и земельных отношений.

Отдельное внимание уделили благоустройству общественных территорий, организации уличного освещения, установке детских игровых площадок и воркаут-зон.

Значительная часть обращений касалась дорожной инфраструктуры. Участники обсудили ремонт существующих дорог, отсыпку щебнем, строительство новых дорожных участков и обустройство тротуаров.

Сергей Мужальских подчеркнул важность внимательного отношения к обращениям жителей и последовательного решения обозначенных вопросов. Рассмотренные наказы станут основой для дальнейшей проработки профильными службами администрации. Работа по обращениям остается на постоянном контроле.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.