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Глава Ступина обсудил с сельскими старостами дороги и благоустройство

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 19 октября встретился с сельскими старостами в библиотеке «Собеседник». Встреча прошла в формате выездной администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече участвовали представители администрации, депутатского корпуса, Ступинской клинической больницы, ассоциации ветеранов СВО, сил правопорядка и ресурсоснабжающих организаций. По просьбам старост пригласили представителя министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Участники обсудили транспортное сообщение, состояние и содержание дорог, благоустройство, установку контейнерных площадок и обеспечение подъездных путей. Отдельно рассмотрели вопросы отопления и соблюдения правил пользования системой теплоснабжения.

«Проблемы, особенно в сельских населенных пунктах, остаются, но работа по их решению ведется системно. Среди основных направлений — подъездные дороги, благоустройство и освещение. Планы ремонта на следующий год будут формироваться с учетом мнения жителей», — подчеркнул Сергей Мужальских.

Глава округа отметил, что при планировании дорожного ремонта приоритет отдают участкам, которыми пользуется большое количество людей, и маршрутам школьных автобусов, где зимой возникают трудности с проездом.

Все обращения взяли в работу. Выездные администрации в населенных пунктах городского округа Ступино продолжат проводить.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.