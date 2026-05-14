Глава Ступина обсудил ремонт 60 дорог в округе в 2026 году

Рабочее совещание по ремонту и содержанию дорог прошло 13 мая в городском округе Ступино. Глава округа Сергей Мужальских обсудил с профильными службами ямочный ремонт, исполнение контрактов и обращения жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в программу ремонта дорог местного значения включили 60 объектов. Три участка обновят в рамках текущего ремонта, еще 57 — по программе капитального ремонта. Уже заключены муниципальные контракты на работы в селе Лужники, Большом Алексеевском и на подъезде к СНТ Ивантеево и Интюшиха-1. Подрядчик приступил к работам, дороги подготовлены к укладке асфальта, сроки соблюдаются.

Отдельно на совещании рассмотрели содержание дорожной сети. С начала мая службы проводят очередной цикл уборки: убирают мусор, моют остановки, очищают и поливают более 400 километров дорог с асфальтовым покрытием. Продолжается и ямочный ремонт — с начала года выявлено 2882 дефекта покрытия, устранено 2505 ям.

Также участники встречи обсудили обращения жителей по проблемным участкам. Основные вопросы касаются качества дорожного покрытия и освещения улиц. По итогам совещания Сергей Мужальских поручил усилить контроль за подрядчиками, ускорить работы на сложных участках и обеспечить оперативную обратную связь с жителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.