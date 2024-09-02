Глава Ступина Мужальских посетил торжественную линейку в школе № 9 в День знаний

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских посетил торжественную линейку в школе № 9 и поздравил учеников с началом учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня праздник — начинается новый учебный год. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева город растет и развивается. Большое внимание мы уделяем системе образования округа. Мы открываем две школы: новый учебный корпус школы № 9 и школу в селе Верзилово. В планах открытие школы на 550 мест в квартале „Надежда“, она позволит нам разгрузить школу № 8 и обеспечить учебу ребят в одну смену. Поздравляю с праздником наших первоклассников! Впереди — школьные годы, которые навсегда останутся у ребят в памяти. Поздравляю родителей, желаю, чтобы наши дети хорошо учились. Уверен, что наши педагоги помогут им в этом», — сказал Сергей Мужальских.

С творческим подарком для гостей праздника выступили ученики и преподаватели школы.

За 2023-2024 учебный год ступинская школа № 9 заняла 5 место в числе 100 лучших школ Подмосковья.

За годы работы школа выпустила 83 медалиста. В течение последних трех лет учащиеся завоевали более 1500 призовых и победных мест в различных олимпиадах и соревнованиях регионального и всероссийского уровней.

Частью образовательного комплекса школы № 9 сегодня стал новый современный учебный корпус на 825 мест.

190 первоклассников войдут в ученический коллектив школы. Всего в школе № 9 будут обучаться 1600 ребят под руководством более 50 преподавателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил детей и родителей с началом нового учебного года. Глава региона пожелал школьникам отличных результатов в учебе.

«Поздравляю всех с началом нового учебного года! Это всегда волнительный день — как для ребят, так и для родителей и учителей», — написал Воробьев в Telegram-канале.