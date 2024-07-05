Глава спецназа «Ахмат» заявил о наступлении ВС РФ на всех направлениях СВО

Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские подразделения на всех направлениях СВО «потихоньку» наступают, выдавливая и уничтожая ВСУ.

«На всех направлениях получается, что подразделения Минобороны РФ потихоньку наступают, выдавливая и уничтожая противника», — сказал Алаудинов в интервью ЧГТРК «Грозный».

Генерал-майор подчеркнул, что спецназ «Ахмат» продолжает находиться на харьковском направлении и совместно с российскими подразделениями продолжают уничтожать живую силу и боевую технику бойцов ВСУ.

Алаудинов добавил, что в ближайшее время будут достигнуты результаты, которые приведут к логическому завершению специальной военной операции. По его мнению, в текущем году Вооруженные силы РФ завершат СВО.