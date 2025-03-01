Глава Солнечногорска подвел итоги работы за год

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков представил отчет о работе администрации за 2024 год и огласил план работы в 2025 году. Выступление провели в рамках традиционной встречи с жителями и представителями общественности, которые могли также следить за трансляцией онлайн , сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

За 2024 год в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» были обновлены детские площадки, семь дворовых территорий, а также проведена очистка водоемов. Специалисты очистили 10 прудов и береговую линию озера Сенеж.

В этом году модернизируют три детские игровые площадки на улице Военный городок, Дзержинского, а также в деревне Кривцово. Благоустроят девять дворовых территорий. В рамках мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок будут произведены работы на 17 детских игровых площадках.

«В этом году мы приступаем к проектированию Советской площади. Уже в следующем году планируем провести ее благоустройство. На одной из встреч с участниками СВО прозвучало предложение — в Год Защитника Отечества — переименовать название этого места в площадь Защитника Отечества. Мне эта идея нравится, если вы ее поддержите, то обязательно реализуем», — отметил Константин Михальков.

В 2024 году в Солнечногорске сделаны значимые шаги для улучшения системы здравоохранения. В микрорайоне Рекинцо открыли Центральную поликлинику после капитального ремонта. Отремонтированы паллиативное отделение и отделение сестринского ухода в поселке Ржавки. Капитально отремонтированы пункты в деревнях Лыткино, Новая. Построен ФАП в поселке Жуково. Открыт кабинет доврачебной помощи в деревне Голубое.

Было закуплено более 300 единиц медицинского оборудования. Весной в Солнечногорской больнице планируют открыть новые кабинеты с современным оборудованием — рентген-аппаратом и МРТ.

«Нам важно, чтобы пациенты были довольны качеством оказания медицинских услуг. С этого года мы запускаем конкурс на лучшее медицинское учреждение округа. Именно пациенты в нем будут главными экспертами», — подчеркнул Михальков.

За прошедший год организовали множество мероприятий: концерты, мастер-классы, встречи, литературные гостиные, выставки. Солнечногорская районная библиотека выиграла грант Президентского Фонда Культурных Инициатив. Также особое внимание уделяли патриотическому воспитанию молодежи: участие во всемирном фестивале молодежи в г. Сочи, спортивные соревнования, турниры по управлению БПЛА, квизы.

«Молодежная политика развивается в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“. В этом году запланированы десятки мероприятий для ребят, самым ярким из которых станет общегородской выпускной, который так ждала активная молодежь», — отметил Константин Михальков.

Также в 2024 году в округе отремонтировали 32 участка дорог. Общая протяженность составила почти 44 километра. В план ремонта вошли 23 дороги муниципального значения и девять — регионального. В планах на этот год ремонтные работы на 53 дорогах, это порядка 30 километров.

«Дороги определены с учетом мнения жителей, которое они высказывали на слушаниях бюджета. Кроме того, заменим брусчатку на улицах Дзержинского, Баранова, Банковской и возле здания железнодорожной станции», — подчеркнул Михальков.

Значимый вклад внесли и в жилищно-коммунальное хозяйство. На котельной «Выстрел» провели капитальный ремонт и полностью заменили оборудование.

В Голубом сделали ремонт котлов и заменили сетевые насосы. В Лыткино замена два котла, насосные группы и трубы, обустройство угольных ям. На котельной Стеклозаводская заменены теплообменники, установлены новый котел, современная система химподготовки, насосы. В Миронцево смонтированы новые насосы и произведена замена ЗРА котлов.

В Менделеево полностью модернизировали котельную, заменили трубные системы на 8-ми теплообменниках. Специалисты отремонтировали самый аварийный участок сетей протяженностью почти 5 километров. В этом году продолжат работу по модернизации тепловых сетей, чтобы обновить более 15 километров.

В завершение, глава округа подчеркнул, что успехи года стали возможны благодаря совместной работе команды администрации и активному участию жителей. Константин Михальков выразил благодарность всем, кто поддерживает развитие округа, и отметил важность продолжения работы по улучшению жизни в Солнечногорске.

убернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.