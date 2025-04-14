Глава Солнечногорска навестил 90-летнюю бывшую узницу концлагеря

Он справился о здоровье, поздравил с прошедшим юбилеем и международным праздником.

«Такие встречи напоминают о настоящих ценностях — о жизни, мире, человечности. И о цене, которую наш народ заплатил за свободу. Сегодня на территории округа проживают 43 бывших узника концлагерей. Это люди с особой судьбой и огромным мужеством. Наш долг — окружить их вниманием, заботой и поддержкой. Благодарю Таисию Александровну за силу духа, за тепло и открытость», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Таисия Александровна поделилась воспоминаниями и снимками из семейного альбома. Война застала ее в 6-летнем возрасте.

«Когда немцы стреляли над ямами, мы в них падали нарочно, как будто они попали. Хитренькие были», — рассказала бывшая узница фашистского концлагеря Таисия Александровна Дудкина.

В 15 лет Таисия Александровна устроилась на завод, клеила сапоги. Потом вышла замуж за военного и уехала на 20 лет с супругом в Североморск. В 1980-х по службе оказались в Солнечногорске. Здесь женщина получила звание «Заслуженного работника торговли». Дочка пошла по ее стопам и стала товароведом.

Константин Михальков пригласил Таисию Александровну вместе в этом году осмотреть благоустройство сквера на улице Дзержинского после его обновления.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают ежегодно 11 апреля. Дата учреждена в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд в Германии, которое произошло в эту дату в 1945 году. Тогда им удалось захватить лагерь и удерживать его до прихода союзных войск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.