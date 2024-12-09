Глава СК Кузбасса взял опеку над убежавшим из дома мальчиком и его сестрами
12-летнего мальчика из Прокопьевска жестоко избивали в семье
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Глава Следственного комитета Кузбасса Александр Безукладников взял под свою опеку 12-летнего мальчика из Прокопьевска и его двоих сестер, сообщает Сiбдепо со ссылкой на СК региона.
Дети будут находиться под опекой руководителя ведомства до достижения совершеннолетия.
Мальчик убежал из дома из-за жестокого обращения со стороны матери и отчима. Они резали ребенку губы, ломали ему ногу и заставляли есть порошок. После этих ужасных переживаний ребенок покинул дом, и его обнаружили в магазине.
В настоящее время ему предстоит пройти несколько хирургических операций, чтобы восстановиться после случившегося.