Глава Шатуры провел прием в общественной приемной «Единой России»

Глава округа Николай Прилуцкий провел личный прием жителей в общественной приемной партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Один из вопросов касался подтопления участков в поселке Шатурторф. Глава округа поручил директору Службы дорожного хозяйства Баграту Асрияну лично выехать на место происшествия, чтобы определить перечень необходимых работ и провести расчистку дренажных канав в ближайшее время.

Во время приема состоялась встреча с молодым специалистом — врачом Тимуром Гилязовым. Он приехал работать в наш округ из другого региона и сейчас снимает жилье, получая от муниципалитета компенсацию. Был затронут вопрос перспектив обеспечения доктора служебным жильем.

Помимо указанных обращений, были рассмотрены вопросы использования земельных участков, газификации частных домов, улучшения жилищных условий.

Подобные встречи проходят регулярно, два раза в месяц. Для записи на прием необходимо позвонить по номеру телефона: 8(49645)3-85-35.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.