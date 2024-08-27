Глава Шатуры Николай Прилуцкий встретился с участником СВО

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий и руководитель центра оказания помощи мобилизованным, встретились с участником СВО Георгием. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Участник специальной военной операции воюет почти два года. Вместе с ним в подразделении служат еще несколько шатурян.

«Вести с фронта для нас имеют такое же значение, как и новости с родной земли для ребят за ленточкой», — сказал Прилуцкий.

Глава отметил, что в целом Георгий с земляками всем обеспечены. На неотложные нужны держат кассу взаимопомощи. Процессы снабжения у них отрегулированы. Уверенно продвигаются по позициям в глубь врага. Есть потребность в тактическом оборудовании, обеспечивающем прежде всего безопасность бойцов в ночное время. Глава пообещал помочь с приобретением и доставкой с первым же гуманитарным конвоем.

В конце встречи все участники мероприятия обменялись с Георгием контактами, чтобы оперативнее отвечать на запросы ребят.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.