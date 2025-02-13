Глава Шаховской решил проблему с подъездом к дому семьи военнослужащих

Глава муниципального округа Шаховская Замир Гаджиев оказал помощь семье участников специальной военной операции (СВО), оперативно отреагировав на их просьбу. К нему обратились с просьбой помочь обустроить подъезд к их дому, сообщает пресс-служба администрации округа.

На прием к главе обратились отец и сын. Сын был мобилизован, а отец, не желая оставаться в стороне, заключил контракт и отправился вслед за сыном. Во время краткосрочного отпуска они обратились к Замиру Агарзаевичу с просьбой помочь обустроить подъезд к их дому.

Понимая важность поддержки семей, чьи близкие участвуют в СВО, глава округа оперативно организовал необходимые работы. В рамках обустройства подъезда была уложена водопропускная труба, что значительно улучшит доступ к дому, особенно в периоды непогоды.

Замир Агарзаевич подчеркнул, что администрация округа уделяет особое внимание семьям участников СВО. В муниципалитете действует целый ряд мер поддержки, включающих доставку продуктов и лекарств, уборку домов и придомовых территорий, а также снабжение дровами. На сегодняшний день заготовлено 45 куб. метров дров для нуждающихся семей.

Данный случай является еще одним примером того, как в Шаховской оказывают конкретную помощь тем, кто в ней нуждается, проявляя заботу и внимание к семьям, чьи родные защищают интересы страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.