Глава Серпухова встретился с участником СВО

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с директором АО «Артпласт», депутатом городского Совета Игорем Харьковым, встретился с участником СВО Алексеем и его семьей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

До специальной военной операции Алексей трудился на «Артпласте» в должности заместителя директора. В ходе частичной мобилизации отправился на передовую. Алексей окончил Серпуховский филиал военной академии РВСН имени Петра Великого.

Дома Алексея ждут жена Инна и двое детей. Они радуют папу успехами в учебе, творчестве и спорте. Дочка Анна посещает театральную студию «Синяя птица», сын Андрей занимается плаванием в школе № 1 и играет на гитаре, увлекается точными науками.

Со своей стороны делаем все, чтобы оказывать своевременную помощь и поддержку семьям военнослужащих. На примере Алексея и других защитников воспитываем подрастающее поколение. Рассказываем молодежи о подвиге тех, кто сейчас сражается за Отечество, — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.