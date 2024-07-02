Глава Серпухова проверил ход капитального ремонта детского сада в поселнке Пролетарский

сегодня в 11:25

Работы выполняются по президентской программе. Строительная готовность объекта составляет 47%. Все идет в рамках дорожной карты.

Полностью завершены работы по кровле, водопроводу, канализации и устройству теплых полов. Отопление выполнено на 60%, на этой неделе привезут и установят радиаторы. На следующей неделе будут проходить фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.

Внутри садика проводится шпатлевка, монтаж освещения, укладка плитки. Сейчас на объекте трудятся 47 человек. Перемены коснулись пожарной безопасности, поменяли перегородки в здании.

Особое внимание уделено лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрены пандусы и специальные туалеты.

Основная задача — к 1 сентября открыть учреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.