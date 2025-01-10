Глава Серпухова проверил ход капитального ремонта школы № 9

Помещения уже подготовлены к следующему этапу ремонтных работ: демонтированы старые элементы, вывезен строительный мусор. Рабочие приступили к стяжке полов.

В ближайшее время начнутся работы по монтажу инженерных коммуникаций, включая водоснабжение, канализацию, отопление, электричество и слаботочные системы.

Планируется перепланировка кабинетов — это потребует установки дополнительных внутренних перегородок. К апрелю здание будет подготовлено к финишной отделке.

Демонтаж кровли также находится на завершающей стадии.

В настоящий момент на объекте задействовано порядка 15 человек и техника. В классах установят современное учебное оборудование. Работы проводятся в рамках президентской программы, обновленная школа откроет свои двери 1 сентября 2025 года.

Сергей Никитенко рассказал, что ход работ держит на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.