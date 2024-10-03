Глава Серпухова проверил ход благоустроительных работ в Пущине

Исторически значимое место в Пущине заметно приобретает новый облик. Глава Серпухова Сергей Никитенко оценил работы по реконструкции парка Победы, которые близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент подрядчик готовит грунт для посева газона.

«На озеленении общественного пространства делаем особый акцент — оформят его цветниками и деревьями. Главное украшение парка — стела. На основание мемориала для архитектурного единства будет уложена черная плита. В темное время суток памятное сооружение и скамейки будут оборудованы подсветкой. На всей территории парка установлены камеры видеонаблюдения и освещение, что создаст безопасную и комфортную атмосферу для жителей», — отметил Никитенко.

Строительная готовность парка составляет 90%, в работе задействованы 25 специалистов. Благоустройство общественного пространства проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Посмотрел глава Серпухова и перемены и на смотровой площадке, с которой открывается красивый вид на просторы округа. Это место всегда притягивало внимание пущинцев, но объекту было необходимо обновление. Смотровая оформлена в единой концепции с парком. Здесь уложено плиточное покрытие, установлены скамейки, камеры видеонаблюдения и освещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.