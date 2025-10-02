Глава Серпухова провел совещание с управляющими компаниями

сегодня в 14:00

В Серпухове подача отопления в жилом фонде стартовала 29 сентября, соцобъекты обеспечены теплом с прошлой недели, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Большинство УК уже подключили МКД.

С наступлением низких температур обеспечение населения теплоснабжением — приоритетная задача администрации. Процесс пуска тепла глава городского округа Серпухов Алексей Шимко держит на личном контроле.

В ходе совещания участники обсудили исполнение плана-графика по проведению общих собраний собственников в ГИС ЖКХ. Системная работа в данном направлении повышает прозрачность и эффективность управления МКД, а активное участие жильцов способствует улучшению результатов.

Еще один вопрос повестки — устранение замечаний от министерства чистых дел Московской области.

«Обсудили процесс обработки заявок из Единой диспетчерской службы по устранению выявленных недостатков в рамках подготовки к ОЗП. Все замечания необходимо оперативно устранить, чтобы обеспечить успешное и безопасное проведение отопительного сезона», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.