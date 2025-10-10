Глава Серпухова провел совещание с представителями управляющих компаний

В администрации городского округа Серпухов состоялось оперативное совещание, посвященное вопросам запуска отопительного сезона и работы с обращениями жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Текущая ситуация показывает, что основной причиной отсутствия отопления в ряде квартир является завоздушивание системы отопления. По каждому случаю ведется индивидуальная работа с управляющими компаниями.

В связи с прогнозируемым похолоданием и ожидаемым первым снегом на следующей неделе, все службы переведены на усиленный режим работы. Главная задача — обеспечить теплом все жилые помещения в кратчайшие сроки.

На совещании были рассмотрены следующие вопросы:

Организация работы с обращениями жителей через Единую диспетчерскую службу;

Оптимизация процесса обработки поступающих заявок;

Повышение эффективности взаимодействия с управляющими компаниями.

Приняты следующие решения:

Усиление контроля за обработкой обращений жителей;

Сокращение сроков реагирования на заявки;

Повышение качества выполнения ремонтных работ;

Организация дополнительного информирования жителей о ходе работ.

«Усилим взаимодействие с жителями, каждое обращение будет рассмотрено в оперативные сроки», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.