Глава Серпухова провел с представителями профильных служб объезд территорий

сегодня в 11:49

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел объезд территорий совместно с представителями профильных служб. Основной целью мероприятия стал мониторинг хода уборки снега и состояния городских объектов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе объезда осмотрели несколько локаций.

Железнодорожная станция и новый мостовой переход. Выявлено неудовлетворительное состояние лифтового оборудования. Это создает серьезные трудности для жителей, в первую очередь для пожилых людей и матерей с детскими колясками. Глава муниципалитета поручил в кратчайшие сроки провести диагностику и устранить выявленные дефекты.

Площадь Ленина. Работы по уборке территории ведутся в штатном режиме — персонал находится на месте, организация работ признана удовлетворительной.

Территория Серпуховской больницы. Уборка снега осуществляется без существенных затруднений, однако отмечены недочеты в расчистке кровель. Алексей Шимко дал указание ускорить соответствующие работы. Особое внимание уделено содержанию подъездов к учреждениям здравоохранения: проинспектированы въездные группы корпусов больниц им. Семашко и ЦРБ.

Каток на Октябрьской улице. Учитывая, что зима — время активного отдыха горожан, глава муниципалитета поручил в ближайшие дни приступить к заливке площадки.

Рынок на улице Чернышевского. Выявлено неполное исполнение владельцами торговых точек обязанностей по уборке прилегающих территорий. Подчеркнута необходимость практической реализации ответственности бизнеса за поддержание чистоты; в отношении нарушителей будут применены меры административного воздействия.

Микрорайон Ивановские дворики. Обнаружена переполненность одной из контейнерных площадок, что требует срочной уборки. Отдельно отмечено, что неправильная парковка автомобилей существенно затрудняет работу по очистке контейнерных площадок.

«Комфорт и безопасность жителей — базовый приоритет. Все отмеченные замечания взяты на контроль. Работа по ним будет проведена в установленные сроки», — отметил Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.