Глава Серпухова провел объезд территорий поселка Пролетарский

На прошлой неделе в комментариях от жителей поступили обращения по состоянию контейнерной площадки возле магазина «Дикси» в поселке Пролетарский. На выходных глава Серпухова Алексей Шимко выехал на место, дал поручения профильным службам. В среду перед выездной администрацией провел повторный объезд территорий поселка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На ул. 40 лет Октября — ул. Центральная, дом № 22 устранены недочеты дорожного покрытия перед КП, но сам объект вошел в программу и будет комплексно модернизирован в этом году. Продолжится благоустройство территории, собственникам торговых объектов доведено поручение о приведении их объектов в надлежащее состояние.

На ул. Центральная, дома № 12, 18 А, ул. Орлова, дом № 1, ул. 40 лет Октября, дом № 9 в этом году запланировано комплексное благоустройство двора.

Проводится асфальтирование, обустройство троп, установка малых архитектурных форм. Запланирована организация парковочного пространства, удаление аварийных деревьев, освещение и озеленение. Сейчас подрядчик уже вышел на объект, ведутся демонтажные работы.

На отдельном контроле срок завершения работ на газопроводе. Работы временно прекращены. Несмотря на ограждение территории, она все равно небезопасна для детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.