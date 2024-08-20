Глава Серпухова провел личный прием

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко провел личный прием граждан. В ходе встречи обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся благоустройства округа.

Жители дома 82/21 по улице Чехова столкнулись с проблемой неправильной установки ливневого колодца возле жилого здания. Скопление воды требует оперативного устранения, а ситуация — стабилизации.

Еще один вопрос связан с обустройством парковки у АО «75 Арсенал». Ситуация непростая, профильные структуры тщательно ее изучат и найдут оптимальное решение. «Все поступившие обращения поставил на личный контроль и контроль со стороны руководителей структурных подразделений администрации», — отметил Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.



«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.